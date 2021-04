I precedenti della Lazio con l’arbitro Orsato: il bilancio dei 41 incontri è a favore dei biancocelesti





La designazione arbitrale per la trentatreesima giornata di Serie A TIM, ha assegnato la gara Lazio-Milan al signor Daniele Orsato della sezione di Schio.

Il fischietto veneto ha già diretto i biancocelesti in 41 occasioni: il bilancio di quest’ultime sorride alla Prima Squadra della Capitale. In 16 circostanze la Lazio ha ottenuto i tre punti, in 15 ha pareggiato ed in 10 è uscita sconfitta.

L’ultimo precedente con Orsato risale alla diciottesima gara di questo campionato, nella quale la Lazio vinse contro la Roma. In precedenza il direttore di gara di Schio aveva diretto la tredicesima giornata di questa Serie A TIM, nella quale i biancocelesti hanno vinto in casa con il Napoli. Le strade del fischietto veneto e della Prima Squadra della Capitale si erano incrociate anche alla terza giornata (Samp-Lazio 3-0). Nella scorsa stagione, Orsato ha arbitrato la Lazio in occasione del settimo turno di campionato, nel quale gli uomini di Inzaghi pareggiarono per 2-2 con il Bologna, nella decima giornata, vinta dai biancocelesti per 4-0 contro il Torino, nella diciannovesima, vinta dalla squadra di Inzaghi contro il Napoli, nella ventisettesima, persa dai biancocelesti a Bergamo contro l’Atalanta e nella trentaquattresima, persa 2-1 in casa della Juventus.

Lunedì, il direttore di gara veneto arbitrerà il suo secondo incrocio tra la Lazio ed il Milan: l’unico precedente risale alla semifinale d’andata di Coppa Italia disputata il 26 febbraio 2019 allo Stadio Olimpico di Roma. La gara si concluse con uno 0-0.

