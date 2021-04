Il portavoce Rao: “Grazie ai tifosi per il supporto, è il momento di lottare uniti per la Champions”





Dopo la sconfitta di ieri sera con il Napoli, attorniata da polemiche, il portavoce della S.S. Lazio, Roberto Rao, mediante una nota ufficiale, ha voluto ringraziare i tifosi per il supporto di sempre e in particolare di queste ultime ore:

“Grazie a tutti i tifosi che ci stanno stimolando e supportando, come sempre, anche in queste ore. La società ha scelto, ancora una volta, di non commentare gli episodi che sono sotto gli occhi di tutti, relativi alla partita di ieri. È il momento del massimo impegno e di mettere in campo tutte le migliori energie fisiche e mentali per raggiungere un traguardo alla nostra portata. Per ottenerlo occorre lottare uniti.”

sslazio.it

