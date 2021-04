Il Tempo | Annuncio di Tare: ”Inzaghi firma non appena supera il Covid”





Il rinnovo di Inzaghi è solo una formalità.

Come riportato da Il Tempo, nella giornata di ieri, il ds Igli Tare ha dichiarato nel pre partita: ”Quando Inzaghi tornerà, arriverà la firma sul contratto. Lui è molto vivace, molto nervoso e ora è rinchiuso in gabbia. Ci sentiamo quotidianamente e sta facendo un buon lavoro anche da casa”. Non è ancora chiaro se Simone sarà presente in panchina nella partita contro il Milan. Intanto, i biancocelesti sono tornati nella Capitale e, oggi alle 11.30, torneranno ad allenarsi a Formello. Da valutare le condizioni di Immobile, colpito a più riprese dai difensori del Napoli, e Luis Alberto, la cui presenza nella gara di ieri è rimasta dubbia fino a poche ore dall’inizio del match.

