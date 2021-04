La Repubblica | Ciro-gol e Sergej non bastano. Napoli tabù, 4° posto lontano





Quinta sconfitta di fila al “Maradona”. Difesa horror: 5-2. Proteste per il rigore dell’1-0.

Come riportato da La Repubblica, il risultato di ieri sera rischia di influenzare negativamente la corsa dei biancocelesti per i primi quattro posti della classifica; la prossima gara contro il Milan, prevista per lunedì, sarà uno scontro diretto decisivo. Nel pre partita, Tare aveva dichiarato: ‘La Champions sarebbe molto importante per il futuro. È stata una settimana travolgente e scioccante. Il calcio è della gente, è passione ed emozione. Tutto questo non va mai perso di vista, fortunatamente le cose si sono rimesse in ordine subito. È tempo di riflettere. Inzaghi, quando tornerà negativo, firmerà sì, lo abbiamo detto e ridetto. Lui è molto vivace, ora è un leone in gabbia’. Il tecnico biancoceleste, dopo l’assenza nelle ultime tre partite per Covid, punterà ad esserci all’Olimpico per affrontare i rossoneri. Inoltre, mercoledì 30 aprile ci sarà l’udienza alla Caf (Corte d’appello federale), per il processo sui tamponi, mentre rimane aperta la questione della partita non giocata col Torino. La Lazio vuole il 3-0 a tavolino, non assegnato dal giudice sportivo e dalla Corte sportiva d’appello, nonostante le motivazioni del giudice Sandulli abbiano aspramente criticato il comportamento dei granata. L’avvocato dei biancocelesti, Gian Michele Gentile, aveva spiegato: ‘Sarà una questione di una decina di giorni, quando ci sarà l’udienza del collegio di garanzia del Coni. Noi abbiamo una cosa certa, cioè che quella giustificazione dell’impedimento del Torino per venire a Roma è inesistente. Di fronte ad un provvedimento ingiusto devono esserci tutele giuste’.

