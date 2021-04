Lazio-Milan, la designazione arbitrale





Archiviata la brutta sconfitta di ieri sera in casa del Napoli, la Lazio deve ripartire subito per continuare a rincorrere un posto nella prossima Champions League. Lunedì sera avrà l’occasione per rifarsi, proprio in un altro scontro diretto, questa volta contro il Milan. Rossoneri al secondo posto con 66 punti, sono distanti otto lunghezze dalla squadra di Simone Inzaghi, che però ha sempre la sfida contro il Torino da recuperare. In vista del match di lunedì sera allo Stadio Olimpico di Roma, ecco la designazione arbitrale della gara:

Arbitro: ORSATO

Assistenti: CARBONE – PRETI

Quarto Uomo: SACCHI

V.A.R.: MAZZOLENI

A.V.A.R.: PAGANESSI

