Lazio-Torino, fissata la data per discutere il ricorso dei biancocelesti





La Lazio dopo la caduta di ieri in casa del Napoli è quasi fuori dalla corsa Champions, nonostante abbia ancora una gara da recuperare. Proprio in merito a Lazio-Torino la discussione sul caso al Collegio di Garanzia a sezioni riunite è stata fissata. Si terrà il prossimo 13 maggio (ore 14) dal Presidente Franco Frattini. Il club biancoceleste aveva presentato ricorso all’organo di Garanzia dello Sport in merito alla mancata disputa della partita con i granata. La gara era inizialmente programmata per il 2 marzo, ma alla quale il Torino non si è presentato per i casi covid nel gruppo squadra.

Ansa.it

