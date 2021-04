SOCIAL | Beppe Signori ringrazia Ivano Marescotti per il sostegno – VIDEO





Giuseppe Signori condivide un video sul proprio profilo Instagram. A parlare è Ivano Marescotti, attore e regista italiano, che dice: ”Caro Beppe, tutte le cose che ti hanno portato via in questi ultimi vergognosi 10 anni, te le ridiamo noi!”. L’ex giocatore biancoceleste lo ringrazia per il sostegno, e invita coloro che non lo hanno ancora fatto a firmare la petizione per riabilitare il nostro la sua immagine nel Calcio Italiano, attraverso il seguente link.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Signori (@beppesignoriofficial)

