Superlega, JP Morgan: “Giudicato male l’impatto sul calcio, impareremo da questo”





Dopo un inizio di settimana che ha agitato il mondo del calcio con la questione Superlega, e la conseguente uscita di molti club dal progetto, si continua a parlare di questa competizione. La banca d’affari americana, JP Morgan, principale finanziatrice della competizione, ha deciso di prendere le distanze dal progetto Superlega: ecco una dichiarazione rilasciata proprio dalla banca, riportata dal New York Times: “Abbiamo chiaramente giudicato male il modo in cui questo accordo sarebbe stato visto dalla comunità del calcio e il modo in cui l’avrebbe interessata in futuro. Impareremo da questo”.

Lo riporta tuttomercatoweb.com.

