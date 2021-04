Superlega, l’ultimatum di Ceferin: “Le squadre che non sono uscite non giocheranno la Champions”





Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Associated Press, è tornato sull’argomento Superlega, non escludendo sanzioni per i club che non si sono ancora allontanati ufficialmente dal progetto: Real Madrid, Barcellona, Juventus e Milan. Queste le sue dichiarazioni:

“I club dovranno decidere se sono dei club della Superlega o dei club europei. Se dicono di essere dei club della Superlega allora non giocheranno la Champions League. Se sono pronti a farlo allora possono giocare la loro competizione. Siamo ancora in attesa di consigli dai nostri legali, poi decideremo. Ma ognuno deve affrontare le conseguenze delle proprie decisioni. Personalmente penso che la situazione sia molto diversa fra i club che hanno ammesso l’errore e hanno detto di lasciare il progetto e gli altri che ancora non vogliono credere che quella idea è morta. Sarebbe ottimo valutare cosa possono fare specifici campionati, federazioni e cosa può fare la UEFA. La settimana prossima andremo avanti e vedremo cosa fare”.

