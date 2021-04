Superlega, Perez: “Il calcio è gravemente malato, non possiamo aspettare fino al 2024”





Il presidente del Real Madrid Florentino Perez, in un’intervista rilasciata ad As, la cui versione integrale uscirà nella giornata di domani, è tornato a parlare della Superlega. Queste le sue dichiarazioni: “Non è un piano per escludere gli altri club, e neanche andiamo contro i campionati nazionali. Puntiamo nel far confluire più soldi nel calcio per tutti, non possiamo aspettare fino al 2024. Forse la soluzione sarebbe coinvolgere le prime quattro di ogni paese. Di sicuro 4 miliardi di persone seguono il calcio e metà di loro tifano per i club di Superlega. Se ci sono partite più interessanti e competitive più soldi ci saranno per il mondo del calcio. E questo vale per tutti, anche per i campionati nazionali che varranno molto di più. Di certo bisogna fare qualcosa, i giovani tra i 14 e i 24 anni stanno iniziando a seguire il calcio sempre di meno. Quest’anno con la pandemia le perdite andranno tra i 2 e i 2,5 miliardi di euro. O facciamo qualcosa o presto molti club falliranno”.

