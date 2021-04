Buon compleanno Vedat Muriqi. Il pirata spegne 27 candeline: gli auguri della Lazio – FOTO





L’attaccante della Lazio Vedat Muriqi compie oggi 27 anni. A ricordarlo, è la stessa Società biancoceleste attraverso un messaggio di auguri postato via social. Arrivato nella scorsa sessione di mercato estivo, il pirata non ha ancora messo in mostra qualità che ripaghino la cifra spesa per il suo cartellino. Tutti i tifosi biancocelesti, restano comunque in attesa del suo sblocco definitivo, e di vedere in campo tutto il suo talento.

Questo il post della Lazio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

