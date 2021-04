CdS | La furia della Lazio dopo Napoli: “Tutti avete visto”





Non si placano le polemiche del post Napoli-Lazio dopo le decisioni quanto mai dubbie dell’arbitro Di Bello coadiuvato dal VAR Irrati. La società biancoceleste, dopo le lamentele di Farris, la diffida di Tare per proteste e il comunicato reso noto nella serata di ieri ha preferito concentrarsi sul campo non commentando gli episodi comunque sotto gli occhi di tutti. Oltre al primo rigore per i partenopei, infatti, è finita sotto la lente d’ingrandimento anche l’azione del raddoppio viziato da un tocco di mano di Mertens che poi ha dato il via a Politano. Polemiche e rabbia dalla parti di Formello dunque con Il Corriere dello Sport che, oltre a ricordare i vari precedenti infuocati con Di Bello (presente con Giacomelli in Lazio-Torino e nel rigore concesso alla Roma per fallo inesistente su Strootman del 2017), porta alla luce degli episodi controversi in almeno dodici sfide. Si va dalla spinta di Hateboer su Marusic in Lazio-Atalanta fino al grande gol annullato a Caicedo a Verona. La rabbia non lascia in pace i biancocelesti adesso obbligati a riprendere la corsa in un altro scontro Champions con il Milan.

