CdS | Lazio-Torino slitta a fine campionato. Malumori in Lega





La stagione si avvia alla conclusione, ma rimane da risolvere ancora la questione legata a Lazio-Torino, slittata lo scorso due marzo a causa del divieto imposto ai granata di viaggiare verso Roma da parte della Asl piemontese. Dal campo si è passati molto velocemente in tribunale e dopo la Lazio, dopo i primi due gradi di giudizio che hanno previsto la ripetizione della partita anche considerando il precedente Juventus-Napoli, ha agito interpellando il Collegio di Garanzia del CONI certa delle sue ragioni. La data fissata per l’udienza è il 13 maggio con il tribunale che ha concesso al Torino altri quindici giorni per le controdeduzioni garantendo così il diritto alla difesa. Una decisone, quest’ultima, mal digerita da alcuni club di Serie A come il Cagliari compresi nella lotta retrocessione preoccupati di veder alterato lo svolgimento del campionato tenendo conto che la ripetizione della gara potrebbe andare in scena il 18-19 maggio a stagione quasi conclusa. Il malumore delle zone basse della classifica è alto con le varie società che hanno scritto una lettera al Presidente della Lega Dal Pino per recuperare il match il prima possibile. Lotito attende in silenzio, lascia che la giustizia faccia il suo corso. Lo riporta Il Corriere dello Sport

