CdS | Strakosha è un caso, Reina è da discutere





Dopo un periodo d’oro anche a campioni come Pepe Reina capita di cadere. Nella sconfitta della Lazio contro il Napoli il portiere spagnolo è stato certamente uno dei più in difficoltà con responsabilità almeno su tre gol (Politano, Mertens e Osimhen). Una notte nera la sua che ha riaperto i dubbi sulla solo apparente alternanza tra estremi difensori scelta da Inzaghi. Strakosha, reduce da una stagione ricca di infortuni e stop fisici, è finito ben presto in panchina lasciando spazio a Reina che, soprattutto in impostazione, ha fornito ottime prestazioni lasciando però dubbi sul suo futuro. La carta d’identità recita trentanove anni in estate e il suo divenire parla di un secondo di grande affidabilità che affianchi però un titolare più giovane. Qui torna in ballo il discorso Strakosha: l’albanese, regalato in secondo piano, sembra sempre più lontano dalla Capitale con il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 che non sembra essere proprio dietro l’angolo. Tare spinge per il suo prolungamento sicuro delle sue potenzialità e tenendo anche in considerazione lo stato del mercato, dove trovare un primo molto forte non sarà semplicissimo. Lo riporta Il Corriere dello Sport

