ESCLUSIVA| Il doppio ex Pancaro: "Contro il Milan non si può sbagliare. Non volevo andare via dalla Lazio, lo scudetto del 2000 il ricordo più bello"





Dopo il passo falso della partita contro il Napoli, persa per 5-2, lunedì la Lazio avrà un altro scontro diretto per tentare di riconquistare per il secondo anno consecutivo la qualificazione in Champions League. Si tratta della partita dell’Olimpico contro il Milan. Due squadre che vengono da due sconfitte e che cercheranno di portare a casa i 3 punti per tenersi più alti possibile in vista qualificazione per una partita che molto spesso ha regalato emozioni. Lo sa bene Giuseppe Pancaro, doppio ex di Lazio e Milan che è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it per parlare della partita di lunedì e di altro.

Cosa ti aspetti da Lazio-Milan di lunedì?

Non vedo una favorita, sicuramente vista la classifica e la partita di Napoli è una partita più importante per la Lazio ai fini Champions, per coltivare il sogno qualificazione. Non può sbagliarla.

Credi che la gara di Napoli, quindi, non abbia compromesso la corsa Champions della Lazio?

La corsa non è ancora compromessa. E’ normale che gli scontri diretti in questa fase della stagione sono importanti, e perdendo con il Napoli è sfuggita un’occasione. Ma ci sono ancora punti in palio per raggiungere un posto Champions. E’ chiaro però che la Lazio non può più sbagliare.

Secondo te il Milan, invece, rischia di rimanerne fuori, dato il calo ed il calendario che l’aspetta?

Sicuramente nel girone il Milan ha rallentato, ma vedendo l’ultima partita con il Sassuolo, anche se ha perso non mi è sembrata una squadra in crisi, ha perso per degli episodi. Visto i punti che ha, credo abbia un vantaggio sulle altre squadre ed ogni punto può essere importante.

Nei tuoi anni alla Lazio hai giocato anche con Inzaghi. Ti aspettavi questa carriera da allenatore in così pochi anni?

Non è facile prevedere la carriera che può fare un tuo compagno. Magari si notano delle attitudini, chi più e chi meno. Ma molte volte anche le stesse attitudini vengono smentite. Quello che è certo è che Simone ha bruciato tutte le tappe ed alla Lazio sta facendo un lavoro straordinario ripetuto negli anni. Questa è la cosa più difficile, sono anni che riesce a fare le stesse cose. Noi siamo amici e gli faccio i complimenti per le cose straordinarie che sta facendo.

Credi quindi che il progetto Inzaghi debba andare avanti?

Io penso di si, credo che questa sia una bellissima storia e sono contento se continuerà.

Il ricordo più bello che hai a Roma?

Sicuramente il giorno più bello della mia vita, calcisticamente parlando. Ovvero il giorno della vittoria dello scudetto. E’ un ricordo che mi legherà a vita alla Lazio.

Proprio nell’anno dello scudetto c’è stato un Lazio-Milan molto avvincente, finita 4-4. Che ricordo hai di quella partita?

Ricordo una partita ricca di capovolgimenti, con tante occasioni da gol e gol, con tanti campioni in campo da entrambe le parti.

Come hai vissuto il tuo passaggio dalla Lazio al Milan nel 2003?

Fosse stato per me non sarei mai andato via dalla Lazio. Ma per delle vicissitudini si è prospettata l’idea di andare al Milan ed alla fine nel dispiacere di lasciare la Lazio, in quanto volevo concludere la carriera lì, ho avuto l’onore di indossare la maglia del Milan, conoscere l’ambiente e tante persone. Sono stati anche quelli due anni intensi, ricchi di soddisfazioni per quanto riguarda il rapporto con i tifosi del Milan e con gli stessi compagni. Anche quella è stata una bellissima parentesi della mia vita.

Qual è il tuo pensiero sulla Superlega?

Sono assolutamente contrario e sono contento che questo progetto sia fallito. Nel calcio non si può togliere la meritocrazia e sono contento che alla fine non si sia fatto niente. Sono inoltre contento che la voce dei tifosi si sia fatta sentire, abbia avuto ascolto e si sia visto cosa loro volevano, la passione e l’attaccamento alla storia della squadra. Sono contento che alla fine l’epilogo sia stato questo.

