FORMELLO | Lazio di nuovo agli ordini di Inzaghi: prove tattiche anti Milan





Questo pomeriggio alle 15.00 i biancocelesti si sono ritrovati al centro sportivo di Formello. Ad attenderli, finalmente, il tecnico Simone Inzaghi, guarito dal coronavirus. Assenti alla seduta Armini, Escalante e Caicedo. Luiz Felipe, invece, ha svolto un lavoro differenziato sul campo adiacente.

Iniziale riscaldamento con attivazione, rapidità e trasmissione del pallone a file. A seguire prove tattiche, in vista della gara contro il Milan: le due formazioni provate da mister Inzaghi attaccavano la porta difesa da Alia. In seguito possesso palla con Reina e Strakosha. A chiusura della seduta è stata la volta di cross e tiri in porta per centrocampisti e attaccanti che non erano stati titolari con il Napoli ma a cui ha partecipato anche Correa. Nella giornata di domani è prevista la rifinitura, alla vigilia del match con i rossoneri.

