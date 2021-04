GdS | Guidolin: “Lazio con poche possibilità di arrivare in Champions League”





Francesco Guidolin, ex allenatore di diverse squadre di Serie A tra cui l‘Udinese, è intervenuto in un’intervista esclusiva de La Gazzetta dello Sport. L’ex tecnico, ha parlato della corsa Champions League, che vede impegnate varie squadre e per questo rimane ancora incerta e ricca di colpi di scena. In merito alla questione qualificazione nell’Europa che conta, Guidolin non poteva che far riferimento alla Lazio, che a suo avviso ha poche chance di arrivare tra le prime quattro.

Queste le sue parole riguardo i biancocelesti:

Quattro squadra tra i 66 e i 63 punti, tre posti disponibili. Più la Lazio attardata, ma con una partita in meno. chi la spunterà?

“La Lazio, per quanto in corsa con i tre punti “potenziali” del recupero, mi sembra un pò lontana e non credo che abbia grandissime possibilità. Per il resto la volata è incerta, ma per me l’Atalanta si qualifica d sicuro alla Champions League”

