GdS | Lazio, dov’è finito Luis Alberto?





Nella corsa Champions sempre più bollente e ricca di scontri diretti la Lazio non può permettersi di perdere una delle sue pedine fondamentali, il suo numero dieci Luis Alberto. Lo spagnolo, dopo un inizio di campionato brillante culminato con la doppietta al derby ha dovuto fare i conti con due infortuni imprevisti: a gennaio è stato colpito dall’appendicite, poco prima di Pasqua ha avuto dei problemi alla caviglia che lo hanno costretto a stringere i denti senza però essere mai al massimo. In entrambi i casi, ha forzato i recuperi che lo hanno portato ad abbassare inevitabilmente il livello delle sue prestazione con Inzaghi che spesso lo ha richiamato in panchina. Una scelta, quella del tecnico di farlo uscire, spesso non presa benissimo dal Mago che ora è chiamato a rialzarsi con le ultime giornate fondamentali sia per il discorso Champions League che per il suo futuro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

