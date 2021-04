GdS | Lazio, la difesa fa acqua. Ma sta per rientra Luiz Felipe





In Italia vince chi ha la miglior difesa, un assioma semplice che rispecchia la realtà della Serie A ed accende un campanello d’allarme nella Lazio. I biancocelesti, infatti, hanno incassato 8 reti nelle ultime due sfide arrivando ad un totale di 46 in campionato. Numeri troppo alti per una formazione che punta alla Champions League, i peggiori nella zona alta della classifica. Inzaghi studia le contromosse, ma la situazione, specialmente sul centrodestra che appare pericolante. Lo stop di Luiz Felipe per il problema alla caviglia ha obbligato il tecnico piacentino prima ad affidarsi a Patric, poi a Marusic che però a Napoli è andato molto in difficoltà compiendo un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Dopo l’arretramento del montenegrino le alternative sembra essersi esaurite, ma Inzaghi forse può sorridere perchè, dopo tre mesi di stop e una lunga riabilitazione, Luiz Felipe finalmente essere quasi pronto al rientro. La lazio non può fare a meno di lui. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: