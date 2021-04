Il Messaggero | Bivio Lazio. Anche l’attacco zoppica





La Lazio è arrivata al bivio della sua stagione. Il duro k.o. di Napoli ha messo in luce i problemi che stanno condizionando la stagione dei biancocelesti con una difesa traballante che registra 46 reti, l’ottavo peggior dato della Serie A. Difesa, ma non solo: come riportato da Il Messaggero, a preoccupare è anche il numero di gol siglati, 53, ottavo attacco del campionato con l’ulteriore cifra della differenza reti che mette in allarme. La Lazio, infatti, totalizza solo un +7, mentre l’Inter vola a +42, il Milan +22, Juventus +35, Atalanta e Napoli +34. Le statistiche non mentono mai: se la Lazio vuole volare in alto è obbligata ad invertire il trend.

