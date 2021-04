Il tecnico Simone Inzaghi è guarito dal coronavirus





Buone notizie in casa Lazio: il tecnico Simone Inzaghi è guarito dal coronavirus. L’allenatore, che aveva contratto il virus lo scorso 7 aprile, è tornato quest’oggi a Formello per seguire la preparazione dei biancocelesti in vista della sfida di lunedì. Con ogni probabilità mister Inzaghi siederà quindi in panchina per il match contro il Milan all’Olimpico.

