Kean ricorda il suo gol più bello: "Contro la Lazio quando ero nel settore giovanile della Juventus"





Certi momenti, o gol, non si scordano mai per tutta la vita anche se arrivano negli anni del settore giovanile. Lo sa bene Moise Kean, attaccante in forza al PSG che in un’ intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport è voluto tornare indietro negli anni per ricercare il suo gol più bello e lo ha rintracciato in una sfida contro la Lazio della categoria Allievi. Una prodezza balistica difficilmente ripetibile quella del centravanti italiano che ricorda come calciò d’istinto un pallone arrivato a centrocampo mettendolo sotto la traversa.

