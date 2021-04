Lazio-Milan, le condizioni di Ibra e Theo in vista del match di lunedì





Poco più di 48 ore al fischio di inizio della gara tra Lazio e Milan. I biancocelesti che tornano all’Olimpico dopo un brutto 5-2 rimediato contro il Napoli con la voglia di fare risultato, il Milan che invece dovrà stringere i denti, causa assenze importanti, per non perdere il secondo posto. A proposito di assenze, il tecnico Pioli dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic che si è ancora allenato indivualmente. Lo svedese non sarà in campo lunedì sera. Stesso discorso per Theo Hernandez per il quale però rimane un minimo di speranza, ma ancora si allena individualmente.

gdm.com

