Lazio-Milan, salgono a sei i diffidati biancocelesti: ecco chi rischia di saltare il Genoa





Dopo la brutta sconfitta i Napoli, sale il numero dei biancocelesti in diffida. In tutto, in sei rischiano di saltare la prossima sfida se ammoniti: Acerbi, Fares, Caicedo, Luis Alberto, Parolo Pereira. Questi i giocatori che dovranno prestare massima attenzione, nella sfida di lunedì contro il Milan, in programma alle ore 20:45. Adesso come non mai, Inzaghi ha bisogno di tutti gli uomini a disposizione per affrontare le prossime sfide.

