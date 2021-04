Lippi: “Biancocelesti non brillanti a Napoli, ma sono ancora dentro la corsa Champions League”





Marcello Lippi, ex tecnico della Nazionale italiana Campione del Mondo, ha parlato in un’intervista rilasciata a Tuttosport. Durante il suo intervento, ha trattato il tema corsa Champions League, commentando l’andamento stagionale delle diverse squadre in lizza per un posto tra le prime quattro. In merito, non manca il riferimento alla Lazio, che per Lippi rimane ancora in casa, nonostante la brutta di Napoli.

Queste le sue parole:

“Può succedere di tutto nelle ultime sei giornate, la corsa Champions è ancora apertissima. Oltre a Milan, Atalanta, Juve e Napoli, tengo ancora dentro anche la Lazio. I biancocelesti non mi sono sembrati molto brillanti contro la squadra di Gattuso, ma vincendo il recupero contro il Torino potrebbero riportarsi a ruota delle rivali”,

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: