Dopo il pareggio per 3-3 agguantato nei minuti finali contro il Sassuolo, la Lazio si prepara a scendere in campo contro la Roma, nella stracittadina valevole per la 20° giornata del Campionato Primavera 1. Al Tre Fontane di Trigoria si sfideranno la 2° e la 14° della classifica, con entrambe le compagini che andranno a caccia di punti importanti. Giallorossi a caccia del successo per rimanere ancorati alle prime posizioni della classifica. Biancocelesti che intendono invece assolutamente continuare la scalata verso la salvezza per allontanare lo spettro della Primavera2.

L’avversario

Ad ospitare la Lazio ci sarà la Roma, che come preannunciato gode di un’ottima posizione in classifica. La squadra allenata da Alberto De Rossi infatti, in virtù dei suoi 36 punti, occupa attualmente la seconda posizione, a due lunghezze dalla Sampdoria capolista. Seconda in classifica anche per gol fatti (37) e subiti (18), contro i 38 della Samp e i 15 dell’Inter. Il sistema di gioco adottato da De Rossi in stagione è stato spesso il 3-3-1-3, con anche la variante 4-2-3-1, utilizzata a seconda delle situazioni. Da tenere d’occhio senza dubbio tutta la catena offensiva giallorossa, con Podgoreanu, Afena-Gyan e Ciervo, ma soprattutto Nicola Zalewski, trequartista che fin qui ha realizzato 7 gol e 4 assist.

La probabile formazione:

ROMA (3-3-1-3): Mastrantonio; Codou, Morichelli, Feratovič; Milanese, Tripi, Darboe; Zalewski; Podgoreanu, Afena-Gyan, Ciervo.

In caso di 4-2-3-1: Mastrantonio; Tomassini, Codou, Morichelli, Feratovič; Tripi, Darboe; Ciervo, Milanese, Zalewski; Afena-Gyan.

Le altre gare della 20esima giornata

Ascoli-Spal 0-1; Inter-Cagliari; Bologna-Genoa; Fiorentina-Empoli; Sassuolo-Milan; Torino-Atalanta; Sassuolo-Juventus.

La probabile formazione della Lazio

Dopo il pareggio in campionato contro e il Sassuolo e l’incredibile rimonta contro il Verona che è valsa la finale di Coppa Italia (in programma il 28/04 contro la Fiorentina) i ragazzi di Leonardo Menichini sono chiamati quest’oggi all’impresa, contro un avversario almeno sulla carta più forte, per conquistare punti cruciali in chiave salvezza. Per provare a compierla il tecnico biancoceleste si affiderà come al solito alle sue certezze, partendo dal modulo, il 4-3-1-2 ormai sempre più collaudato. Dubbio in porta: con Furlanetto ancora out e Pereira in dubbio, Zappalà e Peruzzi si giocheranno una maglia da titolare, con il figlio d’arte che potrebbe esordire. Fuori anche Marinacci e Cerbara. Si rivedrà invece Tyro Nimmermeer, che partirà dalla panchina. Tutto confermato in mezzo al campo, con in avanti il tandem Raul Moro-Castigliani intoccabile e pronto ancora una volta a mandare in crisi la difesa avversaria.

LAZIO (4-3-1-2) : Peruzzi, Floriani Mussolini, Armini, Franco, Ndrecka; A. Marino, Bertini, Czyz; Shehu; Raul Moro, Castigliani.

