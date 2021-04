PRIMAVERA1 | LIVE Roma-Lazio 0-0





45’+1- FINE PRIMO TEMPO.

45’+1- RAUL MORO! Grande occasione per la Lazio con la solita giocata del numero 7 ma Morichelli salva i suoi.

45’+1- Occasione Roma! Colpo di testa di Afena-Gyan su corner di Zalewski: pallone alto.

45′- Un minuto di recupero concesso dall’arbitro.

43′- Mastrantonio! Grande intervento del portiere della Roma sul colpo di testa ravvicinato di Franco.

42′- Ciervo! Altra conclusione della Roma, ma il tiro è di nuovo impreciso e termina fuori.

41′- Afena-Gyan! Il numero 9 si gira e tira in porta dal limite dell’area con la palla che sfiora l’incrocio dei pali.

38′- Ancora Raul Moro con il suo marchio di fabbrica, se ne va sulla sinistra e sterza sul destro: tiro respinto e corner per la Lazio.

37′- Peruzzi respinge due volte, prima su un corner, poi su un cross di Zalewski.

36′- Giallo anche per Ndrecka, duro su Cervo.

35′- Moro dalla sinistra crossa in mezzo ma non trova nessun biancoceleste: rimessa dal fondo per la Roma.

34′- Castigliani supera Coudou, che poi falcia l’attaccante della Lazio e viene ammonito.

31′- Shehu a terra, gioco fermo per qualche istante.

30′- Raul Moro! Tiro centrale del numero 7 biancoceleste, ma Lazio pericolosa.

27′- Floriani verticalizza per Moro, anticipa tutto Mastrangelo.

26′- MIRACOLO DI PERUZZI! Ciervo mette in mezzo, frustata di Bove ma Peruzzi prodigioso dice no!

21′- Darboe! Il numero 8 della Roma conclude dal limite dell’area, palla di poco fuori.

19′- Ciervo ci prova dalla distanza con il destro: pallone abbondantemente fuori.

15′- Bove ci prova dal limite dell’area con un rasoterra, blocca Peruzzi.

14′- Brivido per la Lazio! Triangolo Zalewski-Ciervo-Afena Gyan, con quest’ultimo che non trova la zampata vincente a pochi passi dalla linea di porta.

12′- Altro corner per la Roma, dopo la deviazione un po’ goffa della difesa laziale.

8′- Ci prova la Lazio! Moro si accentra e serve il pallone per Castigliani, L’attaccante tira in porta trovando però la respinta di Mastrantonio con la palla che termina sui piedi di un calciatore della Lazio in posizione però di fuorigioco.

7′- Occasione Roma: Ciervo sulla destra si fa tutta la fascia, tira in porta ma Peruzzi fa sua la sfera in due tempi.

4′- Errore di Mastrantonio che regala il pallone a Raul Moro in fase di costruzione, sfortunato il laziale che non ne approfitta con la palla che ritorna tra le braccia del portiere.

3′- Raul Moro dalla destra crossa al centro cercando Castigliani ma la palla termina sul fondo.

1′- PARTITI!

Corona di fiori per Daniel Guerini portata dai due capitani: Tripi e Armini, a un mese dalla scomparsa

Tutto pronto allo Stadio Tre Fontane per la sfida del Campionato Primavera 1 tra Roma e Lazio, con il calcio d’inizio fissato alle ore 13:00. Derby che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. Queste le scelte dei due allenatori:

ROMA (4-2-3-1): Mastrantonio; Tomassini, Vicario, Morichelli, Codou; Tripi, Darboe; Ciervo, Bove, Zalewski; Afena-Gyan.

A disposizione: Boer, Rocchetti, Buttaro, Tahirovic, Milanese, Faticanti, Podgoreanu, Bamba, Tall, Megyeri.

All. Alberto De Rossi

LAZIO (4-3-1-2) :Peruzzi; Floriani Mussolini, Armini, Franco, Ndrecka; Bertini, A. Marino, Czyz; Shehu; Castigliani, Moro.

A disposizione: Zappalà, Furlanetto, Novella, Pino, Adeagbo, Pica, Tare, Cesaroni, Nimmermeer.

All. Leonardo Menichini

Arbitro: Eduart Pashuku

I assistente: Lorenzo Poma

II assistente: Fabrizio Giorgi

Stadio Tre Fontane

