PRIMAVERA1 | Roma-Lazio, le pagelle: Bertini vicino alla perfezione, Peruzzi tra alti e bassi. Floriani annulla Zalewski.





Peruzzi 5.5 – Esordio in una grande sfida per un figlio d’arte. Nel primo tempo si esalta salvando su Bove che colpisce di testa a due metri dalla linea di porta, ma in occasione del vantaggio della Roma ha più di una responsabilità non uscendo sul passaggio in profondità da cui nasce l’assist di Felix per il gol di Ciervo.

Floriani 7 – Torna titolare dopo la panchina con il Sassuolo e annulla alla perfezione un cliente molto scomodo come Zalewski. Il suo derby ha il sapore di definitiva consacrazione, la fascia destra ha trovato il suo proprietario legittimo.

Armini 5.5 – Ha una grande esperienza di derby e lo fa vedere a più riprese. È spesso ordinato nelle chiusure, ma in occasione del gol della Roma è rimane troppo alto e la mancata uscita di Peruzzi lo condanna.

Franco 6 – Quando la Roma riesce a distendersi bene occupa l’area con molti uomini, ma lui è bravo a non distrarsi concedendo relativamente poco. Si fa spesso vedere in area avversaria occasione delle palle inattive: da una di queste Sfiora il vantaggio di testa trovando una grande parata di Mastrantonio.

Ndrecka 7 – Sulla corsia mancina è un continuo pericolo per la difesa giallorossa. Sa quando tentare l’affondo e quando invece rallentare i ritmi preferendo la circolazione sicura del pallone. Se in fase di spinta è perfetto, va leggermente in difficoltà quando si tratta di chiudere le scorribande avversarie.

A. Marino 6.5- Parte bene, cresce sempre più con il passare dei minuti. Cerca la gioia personale con una rasoiata da fuori respinta bene da Mastrantonio, poi è un leone recuperando un’infinità di palloni in mediana e guidando le transizioni offensive con la solità qualità. Nel ruolo di interno destro ha trovato il suo habitat naturale.

Bertini 7.5 – Mancava solo il gol nel derby per coronare al meglio una seconda parte di stagione alto livello dopo l’approdo in cabina di regia. Rispetto al solito, ma complice la caratura dell’avversario, fatica maggiormente a chiudere le trame offensive giallorosse, ma l’ abilità con cui gestisce palloni bollenti rendono superlativa la sua prestazione.

Czyz 6 – Il derby è una guerra di nervi che il polacco gestisce alla grande. Preferisce la quantità alla qualità preoccupandosi maggiormente di coprire a dovere la sua competenza. Fa il suo e porta a casa la sufficienza.

Shehu 6.5 – Il copione della gara, con la Lazio chiusa e pronta a ripartire, non si adatta al meglio alle sue caratteristiche ma lui è bravo a cogliere il massimo da ogni situazione. Nei primi quarantacinque minuti spesso imbecca Raul Moro alla perfezione sfiorando anche il gol Olimpico dalla bandierina, nel secondo tempo alza il livello e apparecchia dalla bandierina per Bertini.

Raul Moro 6 – La prima grande occasione della gara è la sua che approfitta di una sbavatura del portiere romanista non riuscendo però a concludere. Vive di fiammate continue che però non sfrutta a dovere. Imperdonabile l’occasione cestinata ad una manciata di secondi dall’intervallo quando invece di concludere prova ad entrare in porta con il pallone venendo chiuso da un difensore romanista. Nella seconda frazione di gioco viene imbeccato con maggiore frequenza e la difesa di casa ringrazia.

Castigliani 6 – Entra in partita dopo il gol della Roma, quando c’è da prendere la squadra sulle spalle per guidarla al pareggio. Fa a sportellate con tutti, recuperi qualche pallone importante in fase offensiva e da uno di questi nasce il corner del pareggio.

Dal’ 79 Nimmermeer SV

All. Menichini 7 – Non ripete gli errori dell’andata, la Lazio è praticamente perfetta in fase di chiusura e dà anche l’impressione di poter espugnare il Tre Fontane. In campionato continua a mancare la vittoria, ma le ultime prestazioni non possono che destare ottimismo. La scalata salvezza è quanto mai viva, ma prima c’è la finale di Coppa Italia mercoledì.

