Serie A, out Di Bello per la 33ª giornata: l’arbitro paga gli errori di Napoli-Lazio





L’arbitro di Brindisi Di Bello, non è stato designato per nessuna sfida di questa 33ª giornata di Serie A. Un turno di stop, a seguito degli evidenti errori commessi in Napoli-Lazio, che in qualche modo hanno indirizzato la sfida a sfavore dei biancocelesti. Il calcio di rigore assegnato ai partenopei e il fallo di mano non sanzionato di Mertens in occasione del secondo gol, hanno generato non poche polemiche. Episodi chiari ed evidenti, che lo stesso portavoce biancoceleste Roberto Rao non ha voluto commentare, in quanto “sotto gli occhi di tutti”. Un arbitraggio molto contestato, in una partita così delicata ed importante, che viene dunque punito con una non designazione per il prossimo turno di campionato.

