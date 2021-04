SOCIAL | Anche Diego Abatantuono sostiene Signori: “Sbattere il mostro in prima pagina è troppo facile” – VIDEO





Il noto attore, comico e uomo dello spettacolo Diego Abatantuono si è unito ai tanti messaggi di solidarietà a Beppe Signori. Con u video postato sulla pagina Instagram ufficiale dell’ex Lazio, Abatantuono ha espresso tutto il suo sostegno a Signori a seguito della sua assoluzione.

Queste le sue parole:

“Caro Beppe sono contento che si sia risolta questa vicenda anche se 10 anni sono veramente troppi. Avrai fatto fatica, avrai sofferto, ma speriamo che adesso tu possa vivere una vita felice. Viviamo in un mondo dove sbattere il mostro in prima pagina è la cosa più facile, però poi le smentite non sono mai all’altezza dell’accusa. io ti auguro di vivere na vita felice e di recuperare Gianni che ti hanno rubato e sappi che noi siamo con te.”

Di seguito invece, il video messaggio di Abatantuono:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Signori (@beppesignoriofficial)

