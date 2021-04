Superlega, il Chelsea si scusa con i tifosi: “Pentiti della decisione presa”





Il Chelsea ha deciso, dopo le contestazioni dei giorni scorsi, di scusarsi con i propri tifosi per l’ingresso in Superlega.

Il club londinese, come si legge nella nota ufficiale, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La nostra ambizione è sempre stata quella di fare del Chelsea il miglior club al mondo e la decisione di unirsi alla Superlega era guidata da questa ambizione. Quando è diventato chiaro che poteva nascere una nuova Lega, non volevamo che il Chelsea perdesse la possibilità di farne parte e rischiasse di rimanere dietro i nostri principali rivali inglesi ed europei. La proprietà e la dirigenza hanno capito che coinvolgere il club in un tale progetto è stata una decisione che non avrebbero dovuto assumere e di cui si pentono profondamente“.

