Superlega, lettera di 11 club di Serie A contro Juve, Inter e Milan





Come riportato da repubblica.it, 11 club di Serie A avrebbero firmato una lettera per chiedere di sanzionare Juventus, Inter e Milan, per aver aderito al progetto della Superlega. Nella missiva viene richiesta un’assemblea d’urgenza per ‘analizzare i fatti gravi e le relative conseguenze‘ dei club e dei loro dirigenti.

