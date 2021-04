Un mese fa la scomparsa di Daniel Guerini. Oggi pomeriggio la messa in suo ricordo





Se ne è andato così, all’improvviso, come amava fare con le difese avversarie che lasciava sul posto tra un dribbling e un’accelerazione. Un mese fa la grande famiglia della Lazio e del calcio italiano perdeva il giovane talento Daniel Guerini, strappato alla vita da uno spaventoso incidente stradale. Gli infiniti messaggi d’affetto verso Daniel e la famiglia non sono svaniti nel tempo con il baby trequartista sempre presente nelle giocate dei suoi compagni di squadra che non perdono un secondo per ricordarlo. Oggi pomeriggio alle 16 verrà celebrata una messa per lui nella basilica di San Giovanni Bosco, la stessa che nel giorno dei suoi funerali si colorò di tanti palloncini bianco e celesti accompagnati dall’ immancabile “Vola Lazio Vola”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: