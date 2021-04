Andrea Propato (Radio Rossonera): “Lazio-Milan gara equilibrata, valida per la Champions. Milinkovic e Immobile sono da temere”





A poco più di 24 ore dal big match dell’Olimpico è intervenuto esclusiva ai microfoni di LazioPress.it Andrea Propato di Radio Rossonera, per raccontare le ultimissime di casa Milan ed analizzare la partita contro la Lazio dal sapore Champions. Domani infatti la squadra di mister Inzaghi e quella del tecnico Pioli scenderanno in campo alle 20.45, nel match valevole per la 33esima giornata di Serie A Tim.

Lazio-Milan: che partita si aspetta e come si schiererà la Lazio in campo?

“Mi aspetto una partita molto equilibrata, che potrebbe essere decisa da una prodezza di un singolo. Per il Milan è una partita fondamentale per entrare nella prossima Champions, avendo nel calendario poi altri due scontri diretti fuori casa con Atalanta e Juventus. Anche per la Lazio c’è ancora qualche possibilità di entrare nei primi quattro. Il Milan si schiererà con un 4-2-3-1, Hernandez e Ibrahimovic non dovrebbero recuperare, spazio quindi a Dalot e a Leao in avanti. In mezzo al campo dovrebbe rientrare Bennacer“.

Come giudica la stagione della Lazio fino ad ora?

“La valuto positiva, prima della sconfitta con il Napoli veniva da un buon periodo di forma con 5 vittorie consecutive. Forse solo l’inizio di stagione non è stato all’altezza; ha comunque passato in scioltezza il girone di Champions per poi essere eliminata da una corazzata come il Bayern. In Coppa Italia dopo una partita combattuta nei quarti è uscita contro l’Atalanta, finalista della coppa“.

Chi teme di più tra i giocatori della Lazio?

“Tra i giocatori della Lazio temo di più Milinkovic Savic e Immobile, soprattutto il giocatore serbo, capace di fare in maniera eccellente tutte e due le fasi e decisivo in zona Assist e gol. Savic giocatore che ho sempre ammirato, molto vicino a vestire la maglia rossonera nel 2018. Anche Immobile è un giocatore molto pericoloso, attaccante con grande senso del gol e tiro da ogni posizione, con entrambi i piedi“.

