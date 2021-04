Caroli, ex fisioterapista Lazio: “Ringrazio la Futsal Ternana per aver ricordato il nostro Guero”





Tramite un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale, Valerio Caroli, ex fisioterapista della Lazio, ora nella Ternana, ha voluto fare un ringraziamento speciale: “Ringrazio la Asd Futsal Ternana per aver ricordato il nostro amico Guero e la mia amica Michela Priori per la grande forza che riesce ad esprimere in questo momento così difficile… Daniel rimarrà con noi ed indosserà per sempre tutti i colori…da oggi ed in eterno anche quelli rossoverdi”

