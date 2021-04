CdS | Ciclone Inzaghi sulla Champions: oggi possibile incontro con Lotito





Ottime notizie ieri in casa Lazio: il tecnico, dopo aver svolto il tampone di rito, è risultato negativo al Covid ed ha regolamento svolto la seduta di allenamento con i suoi. Come riporta il Corriere dello Sport, la squadra ha accolto il mister con parole d’affetto ed Inzaghi ha caricato la squadra, invitandola a fare bene e a prendersi la zona Champions. Il suo rientro dà un’inevitabile scossa ed oggi, in ritiro, potrebbe andare in scena il tanto atteso incontro con il presidente Lotito per rivedere i dettagli legati al rinnovo di contratto.

