CdS | La collezione di Milinkovic: manca il Milan





È senza dubbio uno dei trascinatori di questa Lazio: il Sergente anche a Napoli ha messo il timbro sulla partita e lo ha fatto segnando una punizione: è la quarta in campionato che realizza, stabilendo il record nei 5 top tornei. Come riporta il Corriere dello Sport, Milinkovic è il centrocampista che ha portato più punti alla squadra, ben 11. È andato in gol contro Juventus, Inter, Napoli e Roma: manca all’appello la rete ai rossoneri del Milan per completare il cerchio delle big.

