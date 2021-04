CdS | Luis Alberto e Leiva disponibili: Simone riflette sulle ultime scelte





Archiviata già la trasferta di Napoli, la Lazio sta lavorando per la gara di domani contro il Milan. I biancocelesti infatti, alle 20.45, sfideranno tra le mura amiche dell’Olimpico i rossoneri di Pioli per continuare la corsa ai primi quattro posti della classifica. In vista della sfida, alcuni biancocelesti, già acciaccati prima della gara del Maradona, sono stati valutati attentamente a Formello. Stando a quando riporta il Corriere dello Sport, Leiva e Luis Alberto sono a disposizione: non al massimo della forma, ma sicuramente fondamentali per la squadra, i due ieri erano regolarmente in campo per la consueta seduta di lavoro. Mister Inzaghi tra l’allenamento di oggi e la rifinitura, valuterà le condizioni di tutti e poi deciderà chi schierare dal primo minuto.

