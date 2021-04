CdS | Luiz Felipe corre verso il rientro e punta il Genoa





Assente ormai da troppo tempo in campo per via di un brutto infortunio rimediato durante l’amichevole estiva contro il Frosinone e trascinato in avvio di stagione, Luiz Felipe scalpita per rientrare. Stando a quando riporta il Corriere dello Sport, il brasiliano si è allenato anche ieri, svolgendo un lavoro differenziato che lo porterà gradualmente in gruppo. Nel mirino c’è la gara di domenica prossima, in programma all’Olimpico contro il Genoa: il suo obiettivo è questo, ormai fissato da settimane. Intanto le sue condizioni verranno valutate quotidianamente per vederlo presto a disposizione di mister Inzaghi.

