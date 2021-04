CONFERENZA INZAGHI – “Giocatori delusi per Napoli, ma dobbiamo continuare a credere nella Champions”





Alla vigilia della partita tra Lazio e Milan, valevole per la 33° giornata di Serie A, ha parlato Simone Inzaghi, nella Sala Stampa del Centro Sportivo di Formello. Ecco le sue parole sul match di lunedì sera alle 20:45 presso lo Stadio Olimpico di Roma.

Quanto hai sofferto durante le partite vissute da casa?

Sono molto contento di essere tornato, non è stato periodo facile. Avere una moglie e i figli positivi con me non è stato senz’altro una bella esperienza, ma fortunatamente è passata. Faccio i complimenti ai ragazzi e allo staff, perché in questi 18 giorni sono stati bravissimi vincendo partite importanti.

Domani è una partita da dentro e fuori, ci ha penalizzato il girone di andata, perché abbiamo vinto 12 partite delle ultime 16. Per la Champions abbiamo perso qualche punto all’andata, dobbiamo continuare a crederci: ora mancano queste ultime 7 partite che faremo nel migliore nei modi.

La partita di Napoli?

Non siamo stati noi artefici del nostro destino. Ieri abbiamo fatto un allenamento molto veloce, perché avevamo alcuni giocatori ancora affaticati dopo la partita di Napoli. Ci alleniamo oggi e domani risveglio muscolare, poi valuterò gli uomini da impiegare.

Se Napoli ha minato le nostre certezze?

Abbiamo fatto un grandissimo sforzo, abbiamo perso terreno nel girone d’andata, ma volevamo fare alla grande la Champions, come è avvenuto nel girone. Negli ottavi abbiamo incontrato la squadra più forte e poi abbiamo avuto problemi con gli infortuni. Abbiamo fatto una grandissima rincorsa, giovedì è andata male, ma è sotto gli occhi di tutti che non siamo stati artefici del nostro destino, ma complimenti al Napoli per tutto.

Se la squadra è arrabbiata?

Per il rinnovo sono tornato da poco, sto ancora ultimando le visite di idoneità, poi faremo tutti. Ci dispiace per come sia andata giovedì, i ragazzi sono rimasti delusi. Il Napoli era in grandissima condizione, con tutti i calciatori nella forma migliore.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: