FORMELLO – Leiva e Luis Alberto stringono i denti, rilancio Lulic sulla fascia sinistra





Solito ritornello delle ultime settimane. Lucas Leiva e Luis Alberto non stanno bene ma stringeranno i denti in questo rush finale di stagione con le speranze Champions ancora possibili. “Sarà una gara da dentro o fuori” ha detto Simone Inzaghi in conferenza stampa. Poche parole ma chiare per spiegare l’importanza della sfida col Milan dove non sono ammessi passi falsi. Per questa ragione il brasiliano e lo spagnolo non possono mancare all’appuntamento e questo pomeriggio si sono regolarmente allenati con i compagni prendendo posto fra i titolari. Solito trio di centrocampo quindi completato da un Milinkovic sempre più in versione MVP biancoceleste. La novità principale riguarda la corsia mancina dove torna dal primo minuto Senad Lulic mandando in panchina Fares, una turnazione per avere giocatori freschi visto il triplice impegno settimanale appena sostenuto. Sulla fascia destra invece Manuel Lazzari. Davanti il tandem è intoccabile con Correa affianco a Ciro Immobile, non si è allenato Caicedo a causa della fascite plantare e quindi a disposizione ci saranno Muriqi e Pereira. Anche la difesa non vede variazioni rispetto alle ultime uscite. Marusic e Radu si muoveranno ai lati di Francesco Acerbi a protezione di Reina. Il portiere spagnolo nel giro di tre giorni si ritrova ad affrontare le due squadre dove ha giocato nella sua esperienza italiana. Ancora in infermeria Luiz Felipe ed Escalante mentre Armini è con la Primavera di Menichini che mercoledì disputerà la finale di Coppa Italia.

