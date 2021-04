GdS | Lazio-Milan, Albertini: “I biancocelesti possono rientrare nella corsa Champions. Milinkovic o Kessie? Scelgo il serbo”





Alla vigilia del big match dell’Olimpico Lazio-Milan, il doppio ex Demetrio Albertini ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Per il doppio ex della sfida questa gara sarà fondamentale per i biancocelesti, che possono ancora sperare di rientrare in zona Champions; nel confronto di centrocampo tra Milinkovic e Kessie, coni milanista che gli piace da sempre, che ha sostanza e che è fondamentale per la squadra di Pioli, lui sceglierebbe il serbo: grande fuoriclasse ed eleganza straordinaria.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: