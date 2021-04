La Repubblica | Il rientro di Inzaghi: ultima chiamata per la Champions





La voce amica, quasi paterna, a soccorrere una Lazio arrabbiata. Simone Inzaghi è guarito dal Covid e ieri, dopo due settimane e mezzo di qua rantena, è tornato a dirigere l’allenamento a Formello: Luis Alberto e Leiva hanno lavorato in gruppo, mentre non si sono visti Caicedo (problema al piede), Escalante e Luiz Felipe, che punta a rientrare il 9 maggio con la Fiorentina. Inzaghi ha trovato una squadra che si sente penalizzata per gli episodi di Napoli, «gravi e imperdonabili» secondo il ds Tare. I giocatori, con cui ha un rapporto viscerale, in una notte così delicata e tesa avrebbero beneficia to della leadership del tecnico. Che tornerà in panchina domani, nel posticipo contro il Milan, secondo in classifica a +8 dai biancocelesti, che hanno una partita in meno. Quella col Toro, che se non verrà assegnato il 3-0 a tavolini -sarà giocata il 18 maggio, con anticipo al 15 del derby, ora in programma il 16. Contro l’ex Pioli sarà l’ultima chiamata per la lotta Champions. Inzaghi ha bisogno dei tre punti e per ottenerli deve invertire il recente trend negli scontri diretti. Se nel girone d’andata la Lazio aveva perso solo con Atalanta e Milan, nel ritorno è stata sconfitta da Inter, Juventus e Napoli: l’unico successo, con un derby da giocare, proprio a Bergamo. Preoccupano anche i numeri, perchè negli ultimi 3 big matchi gol presi sono 11, mentre quelli fatti 4. Le reti subite, in 31 partite, sono invece 46: dal 1960-’61 non si registrano numeri peggiori. E tra le “sette sorelle”, solo la Roma ha incassato più gol (48 a 46), mentre nessuno ha segnato meno della Lazio (53). Ieri 1-1 nel derby Primavera, con omaggio Daniel Guerini prima della gara. E mercoledì per la Lazio finale di Coppa Italia con la Fiorentina. La Repubblica\Giulio Cardone-Riccardo Caponetti

