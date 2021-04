Lazio-Milan, Fares: “Partita difficile, daremo tutto per vincere”





Alla vigilia di una partita che ha il valore di uno scontro diretto, un match in cui non si può sbagliare contro un Milan che, nel caso in cui ci fosse una vittoria da parte dei biancocelesti, sarebbe a soli due punti di distanza, la Lazio ha pubblicato il Match program della sfida contro la squadra di Milano, in cui è contenuta anche un’intervista a Momo Fares.

C’è il Milan, un vero e proprio scontro diretto per l’Europa: che partita ti aspetti?

Sarà una partita difficile, dove dovremo lottare fino alla fine per i primi posti. Daremo tutto per vincere e conquistare la vittoria sarebbe importante.

Ai rossoneri hai segnato il tuo ultimo gol in Serie A, con la SPAL a maggio 2019: senti di avere nelle corde qualche gol in più?

Si, posso fare di più. Alla Spal ho trovato con più frequenza la via del gol e voglio fare lo stesso con la Lazio.

Rispetto al tuo arrivo, in cosa ti senti migliore?

Sicuramente sotto l’aspetto tecnico e tattico. Fisicamente poi mi sento molto bene, per questo spero di aiutare la squadra al meglio.

