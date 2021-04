Lazio-Milan, i convocati rossoneri di mister Pioli: out Ibrahimović, c’è Theo Hernández





Domani sera, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena lo scontro diretto per le speranze Champions League di Lazio e Milan. Entrambe vengono da una sconfitta, con la voglia di rialzarsi subito e conquistare tre punti importantissimi. In vista del match in programma alle 20:45, ecco la lista dei 24 giocatori del Milan convocati da mister Stefano Pioli:

PORTIERI: G. Donnarumma, Jungdal, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori;

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali;

ATTACCANTI: Leão, Mandžukić, Rebić.

