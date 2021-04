Pierluigi Casiraghi: “Il gol che feci in Lazio-Milan nel 1997 uno dei più belli in carriera, la Coppa Italia l’anno dopo una gioia totale”





Alla vigilia della delicata sfida contro il Milan, utile in chiave Champions League, la Lazio ha pubblicato il Match program della gara. Al suo interno anche alcune dichiarazioni in esclusiva di Casiraghi, ex attaccante biancoceleste che molte volte si è trovato a segnare e protagonista, con la sua Lazio, di grandi vittorie proprio ai danni del Milan. Tra le più importanti, sicuramente le due partite vinte con Zeman in panchina 4-0 e 3-0, oltre che le vittorie in finale di Coppa Italia. Queste le sue parole:

“Il Milan mi ha sempre portato bene, visto che gli ho segnato molti gol, sia con la Lazio che con la Juventus. Quello che ricordo con più piacere è il gol nel 3-0 del 1997, uno dei più belli realizzati in carriera. Sfruttai un cross di Rambaudi e segnai in semi-rovesciata al volo: la palla, prima di andare in rete colpì prima il palo di sinistra e poi quello di destra. Ovviamente non posso dimenticare la vittoria per 3-1 in finale di Coppa Italia, una grande vittoria per la squadra ed i tifosi, non solo per me.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: