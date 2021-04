SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Milan





Lazio che ha l’occasione di riscattarsi dopo la brutta sconfitta di Napoli già domani, quando affronterà in casa il Milan di Pioli. Biancocelesti che potranno far affidamento su un fattore in più, ossia il ritorno in panchina del condottiero Mister Simone Inzaghi. Il tecnico si riprende il suo spazio dopo la lunga assenza da Covid, ed è pronto a dirigere la squadra per l’impresa Champions League. Di fronte ci sarà un Milan tignoso, che non vorrà perdere il secondo posto e nonostante qualche assenza non abbasserà la guardia. Ecco il punto sui rossoneri.

IL MILAN – La squadra di Pioli arriva all’Olimpico dopo aver condotto il campionato da prima in classifica per moltissimo tempo, dovendosi poi arrendere allo strapotere dei cugini neroazzurri. Secondo posto per i rossoneri che non lo lasceranno con facilità e che non intendono cadere contro la Lazio. Le due squadre saranno arrabbiate e vogliose di riscattare la sconfitta subita nel precedente turno. In casa Milan sicuramente peseranno le assenze di Ibrahimovic e Theo Hernandez.

LA FORMAZIONE (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao.

LA STELLA – Peserà moltissimo l’assenza di Zlatan Ibrahimovic l’uomo più importante per i rossoneri che però dovranno farne a meno e puntare tutto su Leao. L’attaccante non sta attraversando un buon momento dalle ultime partite, ma la sua velocità e le sue doti possono far male alla difesa biancoceleste.

IL PRECEDENTE – Gli ultimi 5 precedenti vedono 3 vittorie per il Milan e 2 successi per la Lazio, tutti e due, ottenuti in trasferta. L’ultima vittoria casalinga dei biancocelesti risale al settembre del 2017 che vide i biancocelesti vincere per 4-1 guidati dal solito Inzaghi e dai gol di Immobile, Luis Alberto e Parolo.

