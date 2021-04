Tommaso Rocchi: “Indimenticabile il gol in quel Lazio-Milan del 2012. Sotto la nord momenti che porto sempre con me”





La Lazio ha pubblicato poco fa il Match program della partita che domani disputerà contro il Milan, una partita molto importante in vista qualificazione in Champions League. In questo sono contenute anche delle dichiarazioni di Tommaso Rocchi, protagonista della grande vittoria biancoceleste proprio contro il Milan nella stagione 2011-2012, dove fece un’ottima prestazione e siglò il gol che chiuse la partita. Queste le sue parole:

“Anno 2012, è passato molto tempo ma la ricordo ancora perché fu una partita bella e difficile. Non eravamo favoriti ma la interpretammo bene, con grande voglia e determinazione, riuscendo a ottenere il massimo sul campo. Personalmente vivevo un periodo difficile, così quando venivo chiamato in causa volevo dare sempre il massimo. Penso di averlo fatto, perché vincemmo 2-0 e segnai nel finale. Cross di Lulic, attaccai il primo palo e feci gol di sinistro. Andai poi a esultare sotto la Nord con la fascia da capitano: momenti indimenticabili, che porto sempre con me in tutto quello che ho vissuto con la maglia della Lazio.”

