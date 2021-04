33° SERIE A | LAZIO-MILAN 1-0 (2′ Correa)





🇮🇹 33° #SerieA | ⚽ #LazioMilan | 🗓️ 26/04/2021 | ⌚ 20:45 | 🏟 Stadio Olimpico | 📍 #Roma | 📺 #Sky | ⚖️ #Orsato | ⛈️ 16°

Squadre in campo per i saluti iniziali. Tra pochi istanti sarà Lazio-Milan!

1′ – PARTITI! Primo pallone giocato dai biancocelesti

1′ – Ci prova subito il Milan! Tiro di Calhanoglu che trova la respinta di Pepe Reina

2′ – GOOOOLLL LAZIO IN VANTAGGIO!! Lazio subito avanti!! Su passaggio di Immobile, Joaquin Correa si lancia verso la porta avversaria, smarca Donnarumma e poi insacca la palla in rete. 1-0 per i biancocelesti!!

5′ – IMMOBILE!! Altra grande azione della Lazio, tiro di Immobile che trova però la pronta risposta del portiere rossonero

11′ – Ci prova ancora Correa ma il tiro è alto e non impensierisce la difesa rossonera

Grande avvio di gara per i ragazzi di Inzaghi, Milan che fatica a ripartire

9′ – Il Milan ci prova con Mandzukic ma chiude bene Acerbi

17′ – Tentativo di contropiede della Lazio ma Bennacer ferma tutto

19′ – CARTELLINO GIALLO per Francesco Acerbi: intervento in ritardo del difensore ai danni di Theo Hernandez. Acerbi era diffidato, salterà la prossima gara

20′ – Calcio d’angolo pericoloso da parte dei rossoneri ma c’è un tocco di mano di Mandzukic in area: l’arbitro ferma tutto

24′ – Ci riprova un ispirato Correa da posizione defilata ma l’argentino non trova la porta

29′- Milan in avanti con Rebic che si aggiusta il tiro ma la palla finisce alta e non impensierisce Reina

31′ – CALHANOGLU! Saelemaekers serve il compagno che a pochi passi da Reina calcia debolmente

Ritmi che si stanno abbassando dopo il grande avvio dei biancocelesti

35′ – Destro piazzato di Saelemaekers su cui si allunga Pepe Reina

40′ – Milan che ci sta provando con più insistenza: palla persa a centrocampo da Luis Alberto, pallone che finisce sui piedi di Theo Hernandez che esplode un tiro potente ma la palla finisce alta

43′ – GOL ANNULLATO ALLA LAZIO! Ripartenza perfetta della Lazio: Immobile serve in corsa Lazzari che non sbaglia e firma il raddoppio ma il VAR segnala la posizione di fuorigioco dell’ex SPAL. Parziale che rimane sull’1-0

45′ – L’arbitro concede un minuto di recupero

Finisce il primo tempo: la Lazio conduce all’Olimpico per 1-0

46′ – SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di Lazio-Milan: primo pallone giocato dai rossoneri.

