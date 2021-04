Lazio-Milan, Massara nel pre partita: ”Oggi partita difficile. Ibra indagato? Ne prenderemo atto”





Nel pre partita di Lazio–Milan, Massara, direttore sportivo rossonero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: ”Lo stato d’animo è molto concentrato. Questa è una gara difficile, uno scontro diretto, siamo felici di giocarci queste finali. Ibra indagato? Ne prenderemo atto, non ci preoccupa minimamente. Donnarumma e Maignan? La nostra posizione non cambia. Abbiamo fiducia totale in Gigio e speriamo possa arrivare un’intesa. Ma siamo tutti concentrati a partire da Gigio stesso. Sul mercato siamo vigili su tutti i giocatoti. Per ora non abbiamo l’intenzione di andare a prendere un portiere, puntiamo a trovare un accordo, con la speranza che arrivi”.

